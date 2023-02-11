خطر يهدد المفرطين في استخدام الهواتف بفقدان البصر.. تفاصيل

كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ جراحة العيون، عن دراسة توضح خطر يهدد المفرطين في استخدام الهواتف بفقدان البصر.

وقال أستاذ جراحة العيون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" هناك دراسات توضح الأثار السلبية للإفراط في استخدام الهواتف.

وأوضح:" استخدام الهواتف خاصة بالليل يساهم في امتصاص الضوء الأزرق للعين وهو ما يؤثر علي الأبصار علي المدى

البعيد".

وأضاف،:" لا أعتقد أن الموضوع قد يصل للعمي حسبما أفادت الدراسة الهندية باصابة سيدة بالعمي المؤقت نتيجة الإستخدام المفرط للهاتف، معقبا:" أشك في صحة هذه الرواية".