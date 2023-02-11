مافيش فار للأسف.. خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي هزيمة الزمالك اليوم امام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا .



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي تويتر :" رغم كل الاداء السيئ لكن الكرة مش ضربة جزاء نهائيا و كمان كان هناك انذار ثاني و طرد للاعب بلوزداد بسبب تدخله العنيف علي عواد و لكن مافيش فار للأسف ".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، في حين يحتل الأبيض المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.