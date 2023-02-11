وفاة بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

تصدرت البلوجر دينا صبحي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عائلتها عبر صفحات السوشيال ميديا عن خبر وفاتها.

وأثار خبر وفاة البلوجر دينا صبحي حالة من الحزن و الدعاء لها عبر صفحات السوشيال الميديا الأنستجرام والفيسبوك.

وفاة دينا صبحي

ولم تعلن عائلة دينا صبحي ، حتى الآن عن سبب وفاة البلوجر دينا صبحي، ولكن شكل خبر وفاتها صدمة كبيرة بين متابعيها على السوشيال ميديا، مما جعل أسمها يتصدر وسائل التواصل الأجتماعي.

وتعتبر دينا صبحي من الشخصيات المعروفة على السوشيال ميديا ولديها عدد كبير من المتابعين السيدات والفتيات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت تحرص على مشاركة متابعيها بشكل دائم على صورها الشخصية.

كانت تقدم دينا صبحي محتوى يخص الفتيات و البنات لكل ما يتعلق بالموضة و تنسيق الملابس و مستحضرات العناية البشرة وكل هذه الأشياء.

دينا صبحي

دينا صبحي