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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1804 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 8 ، 9  فبراير ٢٠٢٣ في قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 21 كم، بعدد سكان تقريبي 11385 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1804 مريضاً .


وقد ضمت  10 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: (  2 اطفال ،2 باطنة، أنف أذن، نسا، عظام، اسنان، جراحه، تنظيم اسرة  ) . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                    344
أطفال                   346
عظام                    324
جراحة                   200
أنف وأذن                188
أسنان                     169          
نسا وتنظيم أسرة       233  


كما تم إجراء عدد   322 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 82 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 61 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  18 قراراً  للعلاج على نفقة الدولة.

 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدقهلية مديرية الصحة مركز ميت غمر مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة أمراض السكر

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