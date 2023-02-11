الكشف على 1804 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 8 ، 9 فبراير ٢٠٢٣ في قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 21 كم، بعدد سكان تقريبي 11385 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1804 مريضاً .



وقد ضمت 10 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ،2 باطنة، أنف أذن، نسا، عظام، اسنان، جراحه، تنظيم اسرة ) . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 344

أطفال 346

عظام 324

جراحة 200

أنف وأذن 188

أسنان 169

نسا وتنظيم أسرة 233



كما تم إجراء عدد 322 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 82 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 61 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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