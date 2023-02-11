علامة في اليد تكشف الإصابة بـ هشاشة العظام| لن تتوقع

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن 9.6٪ من الرجال و 18.0٪ من النساء فوق 60 عامًا يعانون من هشاشة العظام المصحوبة بأعراض في جميع أنحاء العالم، يُقال إنه أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا ، والذي يصيب في الغالب اليدين والوركين والركبتين، في حين يمكن إدارة الحالة ، لا يمكن عكسها ، كما تقول Mayo Clinic. ومع ذلك ، لبدء العلاج ، يحتاج المرء إلى التأكد من الحالة ومعرفة أسبابها وأعراضها.



يحدث الفصال العظمي ، الذي يُطلق عليه أيضًا مرض المفاصل التنكسية أو التهاب المفاصل "البلى" ، عندما يبدأ الغضروف الموجود داخل المفصل الذي يسند نهايات العظام في التآكل بمرور الوقت، غالبًا ما تحدث التغييرات ببطء وبشكل تدريجي بمرور الوقت، وفقًا لمايو كلينك ، فإنه يؤثر بشكل شائع على المفاصل في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري.

وتشير CreakyJoints إلى أن هشاشة العظام يمكن أن تؤدي إلى تصلب "خاصة في الصباح". يشرح ذلك ، "يمكن أن يسبب هشاشة العظام الألم ، والتصلب (خاصة في الصباح) ، والتورم ، وألم المفاصل في اليدين." تقول المؤسسة الخيرية أن ألم اليد المرتبط بالفصال العظمي يمكن أن يشير أحيانًا إلى تقلص دوبويتران ، وهي حالة غير مؤلمة تسبب أو أكثر من الأصابع للانحناء باتجاه راحة اليد ، علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي الحالة إلى نمو عظام إضافية في المفاصل ، وتسمى أيضًا بالنباتات العظمية.

وأعراض أخرى لهشاشة العظام

يمكن أن تتطور أعراض هشاشة العظام ببطء وتتفاقم بمرور الوقت، في حين أن الألم في المفاصل المصابة يمكن أن يكون أحد الأعراض الأكثر شيوعًا ، فإن التصلب ، والحنان ، وفقدان المرونة ، والإحساس الحزامي ، والنتوءات العظمية والتورم يمكن أن تكون أيضًا علامات على هشاشة العظام ، وفقًا لمايو كلينك.

كيفية تخفيف الآلام

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام ، يمكن أن تساعد تمارين اليد في تخفيف الألم. توصي CreakyJoints بعمل قبضة ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حركة المفاصل. تضيف المؤسسة الخيرية: "ابدأ بأصابعك مستقيمة ثم بثني يدك ببطء في قبضة اليد"، "تأكد من أن إبهامك على الجانب الخارجي من يدك، لا تضغط بشدة ، ثم افرد مرة أخرى"، يمكنك أيضًا تجربة "رفع الأصابع"، كل ما عليك القيام به هو وضع راحة يدك "بشكل مسطح على منضدة". "ارفع كل واحدة ببطء عن الطاولة ، ثم تراجع لأسفل قبل رفع التالية".

من هو المعرض للخطر؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الشيخوخة والسمنة وكونك امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر ، وجود تاريخ عائلي من التهاب المفاصل وإصابة سابقة بالمفاصل أو الإفراط في الاستخدام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بمجرد تطوير الحالة ، لا يمكن التراجع عنها ، ولكن يمكن إدارتها بمرور الوقت، إذا تركت دون رقابة يمكن أن تصبح شديدة بما يكفي لجعل المهام اليومية صعبة.

المصدر: timesofindia.

