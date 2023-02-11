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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق والرصف ضمن الخطة الاستثمارية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، أعمال خطة الرصف ورفع الكفاءة ضمن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2022-2023)؛ لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث؛ وذلك للوقوف على المعوقات وحلها لتسريع منظومة العمل والانتهاء من تطويره تيسيرًا على المواطنين.

أوضح رئيس مدينة سفاجا، أن الخطة تشمل أعمال إنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة طرق وشوارع أخرى بعد دخول الغاز الطبيعي بها بتكلفة تقديرية تبلغ 19 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا أنه تم إدراج حارة الخدمة في الشارع الرئيسي أمام مركز شباب سفاجا ومدرسة الثانوية ومستشفى سفاجا المركزي وكذلك تم إدراج منطقة بلوكات مجلس المدينة وشارع الجمهورية ومنطقة الأهالي وعدد من الشوارع بالإسكان الغربي فضلا عن إنشاء الشارع البديل لشارع المقابر بمنطقة سفاجا البلد مرورا بنفق منطقة زرزاره ضمن خطة الرصف .

ووجه شعبان، مسئولي الإدارة الهندسية بالتنسيق مع جهاز التعمير والإسكان المشرف على تنفيذ الخطة، بضرورة تكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف على مستوى المدينة، وضرورة بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركة المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعليه.

وأكد رئيس المدينة أن قطاع الطرق يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمدينة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد شعبان خلال جولته على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية والجودة العالية في أعمال الرصف، ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الرصف، علاوة على مراعاة القطعات في الأسفلت بعرض الطريق وتسويتها لعدم حدوث تمويجات بالأسفلت ومراعاة الميول بالطريق لعدم تراكم مياه الأمطار ، مع الالتزام بجودة كافة الأعمال لظهورها بشكل يليق بمدينة سفاجا، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة في حالة بطء الأعمال.

رافقه خلال جولته سكرتير المدينة، والمهندس أبانوب أشرف من جهاز التعمير بالبحر الأحمر والمهندس محمد كمال من الشركة المنفذة، وجميع مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة، وإدارات «النظافة والعلاقات العامة»

سفاجا الخطة الاستثمارية الغاز الطبيعى مركز شباب قطاع الطرق

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