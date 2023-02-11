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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العمر مجرد رقم.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نادية الجندي
نادية الجندي

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة واتسم باللون الأسود المطبوع بالحروف باللون الأبيض.

انتعلت نادية الجندي هاف بوت باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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