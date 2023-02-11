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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منعته والدته من الموبايل.. صغير بالدقهلية ينهي حياته شنقا في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اقدم طفل على التخلص من حياته بسبب سوء معاملة والدته له  بأحدى قرى الدقهلية.


تلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطه منيه النصر تفيد بوصول إشارة من مستشفى منيه النصر  بوصول الطفل اسلام نصر أحمد نصر ١٢ عاما مقيم عزبه ابو شهده التابعة للمركز جثه جامدة .

تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعه وتبين ان الطفل قام بشنق نفسه وذلك بسبب سوء معاملة والدته حيث انه طلب منها الهاتف المحمول لكي يلعب أحد الألعاب فرفضت فحزن الطفل وانتهز فرصه وجوده منفردا بحجرته وقام بالتخلص من حياته..

تم التحفظ علي الجثه بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابه وتم انتداب مفتش الصحه للكشف الطبي وعمل تقرير مبدئي  والعرض علي النيابه العامه لاستصدار قرار تصريح الدفن او انتداب الطبي الشرعي .
حرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة

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