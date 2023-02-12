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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور فان ديزل وجون سينا في برومو فيلم fast x.. فيديو

جون سينا
جون سينا

طرح القائمون علي فيلم Fast X الذى يعد أحدث فيلم في سلسلة أفلام Fast & Furious ، البرومو الرسمي للعمل، والذى تضمن عددا كبيرا من النجوم أحدث المنضمين لهم هو جايسون موموا، وحفل المقطع الذى يتخطى 3 دقائق مشاهد أكشن ضخمة للغاية مثلما يظهر في البرومو الرسمي للعمل.

أيضًا تميز العمل بظهور عدد كبير من النجوم بجانب فان ديزل منهم جون سينا وتيريز جيبسون ولوداكريس وميشيل رودريجيز وجايسون ستاثام.

من ناحية كشفت المواقع العالمية أن الفيلم المقبل سيكون بمثابة العمل قبل الأخير فى واحدة من أشهر سلاسل الأفلام التى تميزت بطابع الأكشن على الإطلاق وحققت نجاحاً كبيراً.

بوستر fast x:

كشف الممثل فان ديزل عن أول بوستر لفيلمه الجديد Fast X، المقرر طرحه في مايو المقبل، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وظهر فيه بمفرده.

وكتب على بوستر فيلم Fast X، شعار “نهاية الطريق بدأت”، وهو معبر عن أن العمل وقصة سلسلة أفلام السرعة والغضب اقتربت من نهايتها.

Fast X فيلم Fast X سلسلة أفلام Fast Furious فان ديزل جون سينا

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