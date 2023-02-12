جدو: اللي بيحصل في الزمالك «عك»

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن الزمالك تأثر سلبا برحيل إمام عاشور عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية .

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك فضي خاصة بعد رحيل إمام عاشور ، نجوم كتير مشيوا من الزمالك ومجابش مكانهم".

وعن عودة فيريرا للزمالك قال: "اللي بيحصل ده عك كبير جدا".

الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ لمناقشة العديد من الأمور المهمة خاصة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأمس من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت الجماهير المتواجدة بالاستاد، طالبت الإدارة بالاستقالة والرحيل في ظل تراجع نتائج الفريق الأبيض في الفترة الماضية.