أسما شريف منير تشارك حالة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت اسما في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية جاكت اسود،ومعتمدة علي الميكب الخافت الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.