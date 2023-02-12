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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في 7 محافظات: أمطار غزيرة ورياح خلال ساعات

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد العامة، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد العامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "متوقع استمرار سقوط الأمطار لكن بكميات أقل عن أمس السبت حيث تنحصر على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مع استمرار انخفاض درجات الحرارة".

 

وحذرت من كميات الأمطار، معقبة: "مهم جدا نأخذ بالنا من كميات الأمطار، لأن كميات الأمطار متفاوتة الشدة ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المحافظات، لذلك يجب القيادة بهدوء تام على الطرق أثناء سقوط الأمطار، ولا بد من الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء".

تساقط الأمطار على هذه المناطق

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تساقط أمطار متفاوتة بدرجات خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على مختلف الأنحاء على المحافظات بدرجات معتدلة تصل سرعتها لـ24 كم/س.  

 

وتكون الأجواء، خلال طقس الأحد ليلاً، باردة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة على جنوب البلاد، كما حذرت الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وفرص لتكّون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.


حذرت الأرصاد الجوية من حالة الأجواء المتوقعة اليوم حيث تستمر فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحرى وسط انخفاض درجات الحرارة طوال ساعات النهار ويتكون الثلج فوق قمة جبل موسى وجبال سانت كاترين.

 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض محافظات “مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، وبورسعيد» للأمطار بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

 

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