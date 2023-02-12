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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تحتفل بتخرجها رفقة عائلتها عبر إنستجرام.. شاهد

مايان السيد
مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مايان في الصور من حفلة تخرجها، مرتدية الروب الأسود،رفقة عائلتها واصدقائها.

وكان آخر أعمال مايان السيد وهو الفيلم الكوميدي "هاشتاج جوزني"، والذي يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرًا في السنوات الأخيرة.. ويحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع (مايان السيد)، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث. ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ولبنى عزت، وعدد آخر من الفنانين.

مايان السيد إطلالات مايان السيد

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