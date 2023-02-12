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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت أنظار الرئيس السيسي.. عرض فيلم تسجيلي إيجيس 2023.. فيديو

فيلم تسجيلي ايجيبس
فيلم تسجيلي ايجيبس 2023

عرض مؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023”، فيلما تسجيليا بعنوان “ايجبس 2023”، وذلك تحت أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدور المهم الذى تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترولأوبك فى تعزيز التعاون الدولى ومراعاة مصالح جميع أطراف صناعة البترول.

 

 مؤتمر البترول العربى

مشيرا إلى أن مصر استضافت مؤتمر البترول العربى الأول فى عام ١٩٥٩ والذى شهد عقد اجتماعا تاريخيا على هامش المؤتمر بمقر نادى المعادى الرياضى واليخت لمناقشة فكرة إنشاء منظمة تجمع بين مختلف الدول المنتجة للبترول وبالفعل تم إنشاء منظمة أوبك فى سبتمبر من العام التالى.

 

إيجبس 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون الدولي وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول

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