تحت أنظار الرئيس السيسي.. عرض فيلم تسجيلي إيجيس 2023.. فيديو

عرض مؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023”، فيلما تسجيليا بعنوان “ايجبس 2023”، وذلك تحت أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدور المهم الذى تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترولأوبك فى تعزيز التعاون الدولى ومراعاة مصالح جميع أطراف صناعة البترول.

مؤتمر البترول العربى

مشيرا إلى أن مصر استضافت مؤتمر البترول العربى الأول فى عام ١٩٥٩ والذى شهد عقد اجتماعا تاريخيا على هامش المؤتمر بمقر نادى المعادى الرياضى واليخت لمناقشة فكرة إنشاء منظمة تجمع بين مختلف الدول المنتجة للبترول وبالفعل تم إنشاء منظمة أوبك فى سبتمبر من العام التالى.