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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان تواصل نشاطها الطبي لعلاج غير القادرين بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، استكمال نشاط الجمعية الطبى في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز،  وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تواصل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الدقهلية حيث تستهدف خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليا ودوليا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار شعبان إلى انه في مجال العيون واصلت الجمعية  تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الدقهلية لشهرفبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الدقهلية فى إنقاذ حياة أكثر من 2835مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 37ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 13,290عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 7272 نظارة طبية على غير القادرين.

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محافظة الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأورمان وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني

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