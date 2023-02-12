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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 118 منشأة طبية خلال أسبوع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية على جهود إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد فؤاد في تعقب المنشآت الطبية بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة .

وأعلن مكين أنه خلال الأسبوع الماضى  قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 118  منشأة طبية خاصة تشمل 66 عيادة خاصة،و 9 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة استصدرت قرارا بغلق منشأة واحدة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

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الدقهلية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار دقهلية دكتور خالد عبد الغفار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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