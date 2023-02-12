واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا المدمر

يمتلك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك لأن تطبيق المراسلة الاجتماعية يقدم ميزات متعددة مثل مشاركة الفيديو والحالة والموقع المباشر التي تساعد مستخدميها في العديد من الحالات.

ففي حادثة أخيرة، حسبما ذكر موقع "livemint"، ساهم تطبيق المرسلة الشهير واتساب، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في تركيا كان عالقًا في أنقاض #الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد خلال الأيام الماضية.

واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا

وأشار التقرير إلى أن الطالب "بوران كوبات" كان يزور عائلته في مدينة ملطية بـ تركيا، وقت وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، وقد نجا الشاب البالغ من العمر 20 عاما من الزلزال الأول، لكنه حوصر تحت أنقاض المبنى في الزلزال الثاني، وظل عالقا تحت الأنقاض لفترة.

وفي ذلك الوقت، شارك "كوبات" مقطع فيديو على خاصية الحالة بحساب واتساب الخاص به، طالبا المساعدة لمناشدة رجال الإنقاذ للعثور عليهم، وفي مقطع الفيديو الذي شاركه الشاب كـ "إستورى"، ال: "من يرى حالة واتساب هذه، من فضلك تعال و ساعد، أرجوكم أن يأتي الجميع وينقذونا الآن".

وأوضح الشاب التركي الجنسية، إن حالة والدته على ما يرام، لكنه لم يستطع سماع أعمامه جيدا، كما شارك موقعه في استورى آخر نشره بعد مقطع الفيديو.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء الأناضول التركية، فقد تم إنقاذ "كوبات" وعائلته من تحت الأنقاض خلال 6 أو 7 ساعات بعد نشر هذا الفيديو، وفي حديثه إلى وكالة الأنباء، قال الشاب: "كان هاتفي معي، لذلك اعتقدت أنه إذا شاركت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأصدقائي رؤيته مما يسهل على رجال الانقاذ الوصول إلينا، وأخيرا، لقد عثروا علينا، أنا ووالدتي، وهما يحاولون الآن إنقاذ أعمامي الذين ما زالا محاصرين"..

وفي حادثة مماثلة، شارك شاب تركي يدعى "فرات يايلا"، أحد مستخدمي موقع يوتيوب YouTube، حالة أو استوري على تطبيق إنستجرام يطلب من متابعيه محاولة إنقاذه، وقال Yayla في قصة إنستجرام باللغة التركية "أصدقائي، نحن عالقون تحت الزلزال الآن".