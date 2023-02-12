محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 171من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 171من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2023، وذلك بإجمالى 930 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 36 شابا وفتاة (12 من الذكور - 24 من الإناث)، وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه، 112 مليون جنيه، استفاد منها 12916 شابا وفتاة (6152 ذكور - 6764 إناث).

جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناءً على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة.