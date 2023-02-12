الدقهلية: إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء المشاية السفلية والكوبري

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة ومراجعة التصميمات والدراسات التي تم إعدادها لتنفيذ مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتداء من مكتبة مصر العامة علي النيل وحتي مقابر قولنجيل ، والذي يضم طريق وكوبري علوي بإجمالي طول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر ، بواقع 3 حارات مرورية ، وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تعديل التصميمات المطلوبه لإنشاء الكوبري الرابط بين المشاية الجديدة والقديمة بطول 450 متر ، من خلال التنسيق الكامل بين استشاري وزارة النقل ومعهد بحوث النيل بوزارة الري .

كما وجه " المحافظ " بسرعة الإنتهاء من إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء المشاية والكوبري بالتنسيق مع حماية النيل ومركز بحوث النيل وهيئة الطرق للبدء في اعمال التنفيذ .

وكلف " مختار " مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق بالتنسيق مع إدارة حماية النيل وسرعة البدء في إزالة الأشجار التي تعوق اعمال تنفيذ المشروع .

كما كلف " المحافظ " وكيل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع رئيس حي شرق المنصوره لسرعة إصدار رخصة الهدم والبناء لمسجد الانوار المحمدية والبدء الفوري في إعادة بنائه وفقاً لاحداث التصميمات ليضم مصلي للرجال والسيدات بدل من مصلي واحد للرجال ، مشيرا إلي أن المسجد حاليا يعيق اعمال توسعة الممشي علي الجديد وسيتم إعادة بنائه مره اخري علي أحدث طراز لخدمة المواطنين في هذه المنطقة.

وايضا وجه " مختار " للشركة المنفذة للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال في القطاعات المتاحة في المشروع بالتوازي مع إنهاء التصميمات والتراخيص ، مشددا علي ضرورة مراعاة الوقت وتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني .

وأكد " المحافظ " علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره .

وثمن " مختار " دور وزارتي النقل والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي صالح مدير الإدارة المركزيه للطرق بالزقازيق ، والدكتور جمال حلمي استشاري وزارة النقل والمشرف علي اعداد تصميمات المشروع ، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل بالقاهرة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والمهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالمنصوره ، والمهندس زناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، و فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والمهندسه مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، و ايمان حسين مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره، والمهندسة سهى مصطفي مدير عام ادارة حماية النيل شمال دمياط.

FB_IMG_1676209758751

FB_IMG_1676209755655