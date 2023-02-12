محافظ الدقهلية: تفعيل مبادرة لحد الباب بالتعاون مع التضامن

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه يتم تفعيل مبادرة " لحد الباب " التي أطلقها محافظ الدقهلية العام الماضي حيث كلف "مختار" الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمتابعة والاشراف علي توزيع 2721 من سلال الغذاء الواردة من وزارة التضامن علي الاسر الاولي بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء وقري الدقهلية..

واوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" ستقوم الادارات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتنفيذ المبادرة بتوصيل سلال الغذاء لجميع الاسر الاولي بالرعاية المستهدفة من خلال اللجان الفرعية بالادارات "لحدالباب" بمقر إقامتهم تكريما لهم وحفظا على خصوصيتهم،وبالشكل الذي يليق بأهالينا من الاسر الاولي بالرعاية .

وفي هذا الاطار أكد "محافظ الدقهلية" انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات علي رأس الاولويات فإن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة من الاسر الاولي بالرعاية.

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