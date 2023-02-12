عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

موكا حجازي
موكا حجازي

قررت  جنح محكمة النقض  تأجيل نظر الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب لجلسة 11 مارس للحكم

لماذا سجنت موكا حجازي

كشفت التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق المختصة أن موكا حجازي عمرها 16 عاما ومنها قامت بالتعرف علي عدد من الشباب والفتيات واقنعتهم بإنشاء صفحات علي تطبيق خاص ثم القيام بعمل عدد من الفيديوهات لتحقيق نشب مشاهدة عالية من خلال الرقص واللبس المثير والاعلانات التي ستأتي من تلك الفيديوهات  

وكشفت التحقيقات أن المتهمة لديها صفحة علي تطبيق انستجرام واخري بتطبيق يوتيوب وأنها قامت بنشر فيديوهات مخلة عليه بمساعدة أحد الأشخاص 

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها

وفي مايو 2022 أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازي لمدة سنة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والإعلان عن نفسها بالإغراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

الأرصاد: مناطق على موعد مع الأمطار.. وانخفاض درجات الحرارة مستمر

نسألكم الدعاء.. صبا مبارك تنعى خالتها برسالة مؤثرة على إنستجرام

رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا

اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأوليمبي..شاهد

الارصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. علاج الشعر الأبيض للأبد بـ5 مكونات

أمير كرارة وأشرف زكي يقدمان العزاء في والد شريف إدريس.. صور

استبدل طبيبك.. حيوانات قد تكون قادرة على اكتشاف أمراض كارثية

خطفت قلوب الملايين.. مفاجأة سارة عن أسرة الطفلة شغف بعد زلزال سوريا

فيديو

الطفل المادي.. استشارية تحذر من الأساليب الخاطئة في تربية الصغار| فيديو

دوّر في حاجاتك القديمة.. تليفون نوكيا 3310 بـ40 ألف جنيه وأكثر "فيديوجراف"

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ