رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

قررت جنح محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب لجلسة 11 مارس للحكم

لماذا سجنت موكا حجازي

كشفت التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق المختصة أن موكا حجازي عمرها 16 عاما ومنها قامت بالتعرف علي عدد من الشباب والفتيات واقنعتهم بإنشاء صفحات علي تطبيق خاص ثم القيام بعمل عدد من الفيديوهات لتحقيق نشب مشاهدة عالية من خلال الرقص واللبس المثير والاعلانات التي ستأتي من تلك الفيديوهات

وكشفت التحقيقات أن المتهمة لديها صفحة علي تطبيق انستجرام واخري بتطبيق يوتيوب وأنها قامت بنشر فيديوهات مخلة عليه بمساعدة أحد الأشخاص

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها

وفي مايو 2022 أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازي لمدة سنة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والإعلان عن نفسها بالإغراء