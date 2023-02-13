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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط الحصول علي كود دفع المصروفات لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية وكافة المصروفات الخاصة بخدمات الطلاب بكافة المرحل الدراسية سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا  "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبء عليهم .

أوضحت الجامعة فى بيان لها أنه يتم الدفع من خلال  كود دفع مصاريف جامعة حلوان  و هو متاح عبر موقع الجامعة الالكتروني ، و يمكن للطلاب الدخول على الموقع  عن طريق تسجيل كافة البيانات الخاصة مهم و ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

وتشمل بيانات التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على أكواد دفع مصروفات جامعة حلوان الآتي: 

  • اسم الطالب
  • الكلية الملتحق بها
  • الرقم القومي

 

 وكشفت الجامعة ان الموقع الإلكتروني يتيح للطلاب الحصول على كود الدفع الخاص بخدمات السداد الالكترونية ، تحميل فواتير السداد الكترونيا عن طريق هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/fatoraa/Codesrch.asp

خدمات الكترونية السداد الالكتروني الطلاب Jobs Education

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