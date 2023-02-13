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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحةالدقهلية..اختتام ورشة عمل عن الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت بمديرية صحة الدقهلية،  أعمال الدورة التدريبية حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته بحضور لفيف من الأطباء والكيميائيين وفنيي بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات الدقهلية.
وقالت الدكتورة فاتن فتحى مدير إدارة بنوك الدم  إن  الدورة  عقدت على مدار 3 أيام تحت إشراف الإدارة العامة لبنوك الدم  بهدف إعداد فرق مدربة علي أعمال نقل الدم ومشتقاته وتوفير دم آمن وكافٍ وذلك طبقاً للمعايير القومية لنقل الدم والمشتقات 
وفى ختام الورشة تم توزيع شهادات التقدير ودروع التكريم على بنوك الدم المتميزة خلال 2022 وذلك بحضور الدكتورة عزة مصطفى نيابة عن الدكتور محمد محمد حسن مدير الإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته.

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