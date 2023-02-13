ميدو يرد على عصام الحضري: كنت فاكر الناس هتقولك برافو

رد أحمد حسام ميدو، على غضب عصام الحضري بعد ردود أفعال الجماهير والإعلام عقب رحيله المفاجئ عن منتخب مصر الأولمبي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هو كابتن عصام الحضري كان متوقع ايه بعد رحيله المفاجئ عن منتخب مصر الأولمبي في توقيت حاسم؟"

وأضاف: "هل كنت متوقع إن الناس هتقولك برافو، انت كمان زعلان إن الناس بتقول رأيها"

واختتم: "طالبت من قبل بمنح الفرصة للحضري للمنتخبات ولكن لما يعمل حاجة غلط لازم نقول"

السيد السويركي مدرباً لحراس المنتخب الأولمبي

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأحد الثاني عشر من شهر فبراير، اختيار السيد السويركي، كمدرب لحراس المرمى، في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، الذي يقوده البرازيلي روجيريو ميكالي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره الزامبي ذهابًا وإيابًا، في شهر مارس المقبل، في المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في شهر يونيو المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"