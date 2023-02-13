عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يقرأ النبي قبل النوم؟.. حصن نفسك بـ4 سور و3 آيات

ماذا يقرأ النبي قبل
ماذا يقرأ النبي قبل النوم

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جملة من الأعمال والأدعية والأذكار ، التي داوم عليها كل ليلة قبل النوم ، والتي تأتي تحت مسمى سنن النوم ، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، من هنا ينبع السؤال عن ماذا يقرأ النبي قبل النوم ؟ باعتبارها أحد السنن القولية والمتمثلة في أدعية قبل النوم من سور القرآن الكريم التي داوم عليها وأوصانا بها، ولعل في حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها أكبر دليل على فضلها العظيم، ولعل من يحبون النبي -صلى الله عليه وسلم- يبحثون عن ماذا يقرأ النبي قبل النوم ؟ ، لاتباع هديه الشريف.

ماذا يقرأ النبي قبل النوم

يكشف سؤال ماذا يقرأ النبي قبل النوم ؟ عن سنن النوم القولية من القرآن الكريم وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، حثنا على اغتنامه، لذا ينبغي معرفة ماذا كان يقرأ النبي قبل النوم ؟ ومنها:

• قراءة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، ومن ثمرتها : ( أنها براءة من الشرك ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني .

• يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )، رواه البخاري .

• قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري .

• قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».

• التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].

• ترديد أدعية النوم .

دعاء النوم 

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6-  «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .

9- «بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة) .

10- «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة) 

11- «اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة) 

ماذا كان يقرأ النبي قبل النوم ماذا يقرأ النبي قبل النوم ماذا يقرأ النبي يقرأ النبي قبل النوم قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

بتنافس تحية كاريوكا.. دينا تكشف عدد زيجاتها على الهواء

في انتظار التعليمات.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك.. فيديو

وقعت على الأرض| دينا تتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

خالد الغندور: ضد عودة فيريرا.. وأسامة نبيه غلطان أنه وافق

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

الكل سيحاسب.. قرارات نارية من اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

مات في ندوة وهو ينعي صديقه الراحل.. صدمة بوفاة أستاذ جامعي في مصر

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ