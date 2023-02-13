خالد الغندور: اتحاد الكرة يتعامل مع الزمالك بطريقة غريبة

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن نادي الزمالك أخطأ في طريقة قيد صفقات الفريق الجديدة مع اتحاد الكرة.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "لو الأزمة في الأموال والجدولة، إذن أن لا توجد مشكلة".

وأضاف خالد الغندور: "الزمالك ذهب من أجل دفع الأموال والجدولة ولكن اتحاد الكرة رفض الأمر وتلك طريقة غريبة، والقلعة البيضاء أخطأت في الانتظار حتى النهاية، ولكن طرح الأمر اليوم في اتحاد الكرة يؤكد أن هناك حل".

واختتم: "دور الاتحاد هو أن يساعد الأندية بالإضافة إلى مساعدة اللاعبين على المشاركة ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي لا بد أن يوجد حل من أجل مشاركة تلك اللاعبين".