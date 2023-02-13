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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أضرارها..محافظة البحر الأحمر تمنع استخدام أكياس البلاستيك

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تبذل محافظة  البحر الأحمر  جهودا للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، وتفعيلا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى يتضمن المادة رقم ١٨ الخاصة بحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية.

وفيما يلى أهم أضرار الأكياس البلاستيك :

  • منع استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف  حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.
  • الأكياس البلاستيكية تمثل مشكلة بيئية خطيرة، إذ إنها تصنع من مواد لا تتحلل وتظل في البيئة لأكثر من 100 عام.
  • تنتهي كميات منها في البحار والأنهار ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.
  • حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان.
  • التجربة لاقت صدى عالميا كبيرا من خلال إبراز الصحف الأجنبية للمبادرة المهتمة بالبيئة، خاصة مع دخول مدينة الغردقة التصنيف الدولي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.
  • نص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكة والخضروات)، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات (الشاليموه) بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري - النزهة - اليومية).
  • وجه محافظ البحر الأحمر مديرية التربية والتعليم بتقديم عرض توعوي لطلاب المدارس خلال حصص الأنشطة، بعد عقد دورات توعية للمدرسين.
  • حفظ الأطعمة في الأكياس البلاستيكية خصوصًا إذا كانت ساخنة يؤدي إلى تحرر بعض المواد الضارة التي تسبب تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم، مثل: اضطرابات الغدد الصماء.
  • الأكياس والعلب البلاستيكية التي تستخدم في حفظ أو نقل المواد الغذائية تزيد من فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية، بسبب وجود مواد كيميائية تتفاعل مع الغذاء المحفوظ أو المنقول بواسطتها.
  • الأكياس البلاستيكية الملقاة على الأرض تشكل وعاء لتكاثر الجراثيم وتجمع المياه ما يسبب التلوث البيئي.
  • دخول العديد من المواد العضوية، مثل: بولي فينيل كلوريد (PVC) في صناعة منتجات البلاستيك كالأكياس البلاستيكية، والتي تزيد من فرص الإجهاض وتعمل على خفض مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.
  • إلقاء الأكياس البلاستيكية تحت أشعة الشمس يمكن أن يسبب انبعاث غازات ضارة جدًا على صحة الإنسان.
  • التعرض للمواد الكيميائية الضارة أثناء التصنيع، أو ترشحها في المواد الغذائية المخزنة أثناء استخدام العبوات البلاستيكية قد يعود بنتائج صحية ضارة شديدة، مثل:
  1. رفع خطر الإصابة ببعض السرطانات.
  2. العيوب الخلقية.
  3. إضعاف الجهاز المناعي.
  4. اضطراب الغدد الصماء وإفراز بعض هرمونات الجسم.
  5. تأثيرات سلبية على الإنجاب.

 

تشكيل نفايات الأكياس البلاستيكية خطرًا بيئيًا جسيمًا على صحة الإنسان والحيوان.

  • التخلص من الأكياس البلاستيكية بشكل غير صحيح قد يتسبب في منع القمامة لتصريف مياه الأمطار.
أضرار الأكياس البلاستيك الكيس البلاستيك البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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