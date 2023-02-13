طلب إحاطة بشأن نقل مصانع الأسمنت شرق النيل ببنى سويف

وجه الدكتور على بدر عضو مجلس النواب ، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان طلب إحاطة عاجل لكل من اللواء وزير التنمية المحلية ، والدكتورة وزيرة البيئة ، والدكتور محافظ بنى سويف بشأن نقل بعض مصانع الاسمنت شرق النيل ببنى سويف من غرب الطريق الشرقي طريق (الجيش) الى شرق الطريق ، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور ، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس .

وقال النائب على بدر في طلب الإحاطة حيث أن شرق النيل بمحافظة بنى سويف اصبحت مناطق سكنيه بجانب الجامعات والمعاهد التعليمية ، وحيث ان مصانع الاسمنت مقامة بشرق النيل بجوار المناطق السكنية غرب الطريق الشرقي طريق ( الجيش ) ، وتؤثر الانبعاثات الناتجة عن مصانع الاسمنت علي صحة السكان وانتشار الامراض التي تؤدي الى الوفاة ، وتتعالى ادخنة مصانع الاسمنت شرق النيل مكونة سحب سوداء في ظل الزيادة السكنية ، فضلا على استحالة تطبيق شرط المسافة بينها وبين الكتلة السكانية ، ونتيجة عدم تشغيل الفلاتر على مداخن هذه المصانع ما يتسبب فى اصابات خطيرة على صحة الاطفال والسيدات الحوامل وتؤدي الي الاجهاض والوفاة.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالنواب نقل هذه المصانع الي شرق الطريق الشرقي طريق ( الجيش) حرصاً على حياة المواطنين .