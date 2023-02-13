بـ المزرعة والأسواق | الجديد في أسعار البيض اليوم

ترتفع أسعار البيض يوميا بشكل مبالغ فيه لتصل إلى أعلى مستوياتها ، بعد انخفاضات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية حيث جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاعات متتالية ناتجة عن قلة المعروض من البيض، واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

ارتفاع أسعار البيض



وكشف الاتحاد العام للدواجن المصرية، اليوم الاثنين، أن اسعار بيع البيض بالسوق المحلي ارتفعت بوتيرة قياسية بلغت ١٢% بأرض المزرعة.

وذكر الاتحاد العام للدواجن المصرية في النشرة اليومية لتحديد اسعار البيض، أن اسعار بيع طبق البيض الاحمر والابيض اليوم بالمزرعة ارتفع من ٩٨.٧٥ جنيها إلى ١١٠ جنيها، كما زاد سعر طبق البيض البلدي إلى ١٢٢ جنيها من ١١٥ جنيها.

أسعار البيض بالأسواق اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110 جنيهات في المزرعة و 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت أيضا 110 جنيه فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ، كما قفز البيض البلدى ليسجل بالمزرعة 122 جنيها ليصل للمستهلك إلي 130 جنيهًا.

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 98 جنيها ، وأيضا تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر إلي 98 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 108 جنيها بمنافذ الزراعة.



أسعار بيض السمان

سجل بيض السمان أسعار منخفضة ، حيث تصل سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا .

وفى سياق آخر ، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار ، خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.



وقال ان الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

إجمالي الإفراج عن الأعلاف



ليصبح إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023) 2.495 مليون طن منهم 1.750 مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.