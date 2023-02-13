عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ المزرعة والأسواق | الجديد في أسعار البيض اليوم

صدى البلد

ترتفع أسعار البيض يوميا بشكل مبالغ فيه لتصل إلى أعلى مستوياتها ، بعد انخفاضات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية حيث جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاعات متتالية ناتجة عن قلة المعروض من البيض، واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

 

ارتفاع أسعار البيض
 

وكشف الاتحاد العام للدواجن المصرية، اليوم الاثنين، أن اسعار  بيع البيض بالسوق المحلي ارتفعت بوتيرة قياسية بلغت ١٢% بأرض المزرعة.

txt

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار البيض بالأسواق| كم سيصل سعر الكرتونة؟

txt

الكرتونة بـ 115 جنيها.. قفزة فى أسعار البيض اليوم السبت 11 فبراير

وذكر الاتحاد العام للدواجن المصرية في النشرة اليومية لتحديد اسعار البيض، أن اسعار بيع طبق البيض الاحمر والابيض اليوم بالمزرعة ارتفع من ٩٨.٧٥ جنيها إلى ١١٠ جنيها، كما زاد سعر طبق البيض البلدي إلى ١٢٢ جنيها من ١١٥ جنيها.

أسعار البيض بالأسواق اليوم 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110 جنيهات في المزرعة و 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت أيضا 110 جنيه فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ، كما قفز البيض البلدى ليسجل بالمزرعة 122 جنيها ليصل للمستهلك إلي 130 جنيهًا. 

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة 

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 98 جنيها ، وأيضا تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر  إلي 98 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 108 جنيها بمنافذ الزراعة.
 

أسعار بيض السمان  

سجل بيض السمان أسعار منخفضة ، حيث تصل سعر كرتونة بيض السمان  بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا .

وفى سياق آخر ، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار ، خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.
 

وقال ان الإفراج شمل  156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

 

إجمالي الإفراج عن الأعلاف 
 

ليصبح إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023)               2.495 مليون طن منهم 1.750 مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف     وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار. 

البيض اسعار البيض الأعلاف أسعار الأعلاف ارتفاع أسعار البيض اسعار بيض السمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: حريصون على التواصل المستمر مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات أمامهم

مدبولي: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسي

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

شيخ الأزهر يقرر إرسال مساعدات لمتضرري زلزال سوريا

أبو الغيط: القرارات الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية استخفاف مقيت بالإرادة الدولية

مدير صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الاقتصاد المصري وصموده أمام التداعيات السلبية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الشاي بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

تزوجت 9 مرات .. 10 إطلالات وضعت دينا في مأزق.. صور

صاحبتها خطفت خطيبها قبل الفرح بشهرين.. قصة فتاة تهز السوشيال ميديا

الحنية أجمل إحساس.. رضوى الشربيني تواصل إطلالاتها المثيرة من جديد

فيديو

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ