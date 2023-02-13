تضامن دمياط: 690 كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط،برئاسة حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط ، أن المديرية قد استلمت عدد ٦٩٠ كرتونة مواد غذائية من البنك الأفريقى للتنمية بالشراكة بين بنك الطعام.

ومن جانبه صرح حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط أن وزارة التضامن الاجتماعى تهدف إلى توفير سلات غذائية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ويتم التوزيع عن طريق الوحدات الاجتماعية بناء على الكشوف الواردة من الوزارة تحت إشراف مديرية تضامن دمياط وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الاسر الاولى بالرعاية فى مختلف قرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية حريصة على توزيع تلك الكراتين بشكل دائم على الأسر الأولى بالرعاية لمشاركه المجتمعية ووصول الدعم لمستحقيه.

وتابع أن الكراتين وأى مساعدات إنسانيه بيتم توزيعها بقري دمياط لأن تلك القرى وسكانها الأولى بالفعل بالرعاية وبتلك المواد الغذائية.

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