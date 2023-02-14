على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار.. وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار ومؤسسة العلوم البرتغالية

- التعاون في تنفيذ المشروعات البحثية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية وإدارة المياه والطاقة المُتجددة وتغير المناخ والصحة

- دعم تنفيذ مشروعات التعاون البحثي المُشتركة والمُمولة من الطرفين

- تنظيم ورش العمل والندوات والدورات التدريبية وتبادل الزيارات العلمية بين الجانبين

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية (FCT)، بشأن التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، الذي يُقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، تواجدا كبيرا للمشاركين به هذا العام وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة .

وأيضا يتم افتتاح مؤتمر "اليوم القومي للقمح"، والمؤتمر الثاني لجامعة الطفل: "علماء المستقبل"، بالاضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستستمر علي مدار يومي 13 و14 فبراير 2023، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

و ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 11 جناحًا متخصصًا وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، كما يشتمل المعرض علي 15 فعالية علي مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. مادالينا ألفيس رئيس مجلس إدارة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية.

وخلال فعاليات البروتوكول، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن هناك أهمية كبيرة لتحديث قطاع الزراعة فى مصر، حيث إنه لابد من أن تشارك وزارة التموين في هذا التحديث من إدخال العديد من الأصناف المختلفة لزيادة معدل الإنتاج فى القمح.

وأضاف "صقر " بورشة العمل المنعقدة الآن، تحت عنوان اليوم القومى للقمح والمنعقدة الآن على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة بحضور وزير التعليم العالى ، أنه لابد من إعادة النظر فى نظام دعم الخبز .

قالت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هناك أهمية للشراكة التى تتمتع بها أمريكا ومصر، مؤكدة فخرها بدعم هذه المبادرة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موجهة الشكر لدعم إطلاق اليوم القومى للقمح.



وأضافت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال كلمه لها بورشة عمل اليوم القومى للقمح المنعقدة الأن أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على هامش معرض القاهرة الدولى للابتكار، أن الدول المختلفة ومن بينها نصر عاشت تحديات غير مسبوقة منذ عام 2020 إذ واجهنا كوفيد 19 وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراع والحرب الدائرة وأيضا مؤخرا زلزال مدمر فى تركيا وسوريا ونحت كوكالة سارعنا فى دعم تركيا وسوريا.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضى أعلنت الوكالة عن تقديم مساعدات 85 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا لدعم التداعيات الناجمة عن الزلازل، بعيدا عن القيود التى تفرضها أمريكا على نظام سوريا فنحن نقدم المساعدات إلى الشعب السورى وليس الحكومة السورية واستثمرنا 65 مليار دولار لدعم الشعب السورى والنازحين واللاجئين السوريين.

ومن جانبه أكد الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد وزير التموين، أن الدولة تقوم بانفاق 54 مليار جنيه لدعم الخبز، في حين أن دعم السلع قيمته تساوي 64 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 121 مليار جنيه لدعم السلع والخبز سنويا، متابعا أن مصر الدولة الأولى فى العالم من حيث استيراد القمح وتحتل المرتبة 15 فى إنتاج الأقماح على مستوى العالم.



وأشار مساعد وزير التموين خلال مؤتمر يوم القمح الوطني على هامش معرض الابتكار، إلى أن العالم يشهد مجموعة من التحديات والتي تؤثر علي الأسواق النائشة منها انكماش الاقتصاد العالمي، والأزمات المتلاحقة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لزيادة العمل لنمو الاقتصاد المصري وتوقعات البنك الدولي بأن ينمو الاقتصاد الدولي بنسبة 5 %.

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معرض القاهرة الدولي للابتكار السابع الجاري، يعد النسخة الأقوى التي يتم تنظيمها، مؤكدا أن المعرض يشهد وجود 1000 ابتكار من الباحثين وطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس، مشيرا إلى أنه بدون الإبداع والبحث العلمي لن يتم التغلب على الأزمات التي تواجهه الدولة والعالم أجمع.

وأضاف عاشور، في افتتاح معرض القاهرة الدولي للابتكار، أن معرض القاهرة الدولي للابتكار سيقوم بدور كبير لمساعدة الاقتصادي المصري، حيث سيقوم بمنح الفرص للقطاع الخاص والجامعي بالتشاور، كما أن هناك 300 تلميذ من تلاميذ جامعة الطفل يشاركون بمشروعات خلال المعرض، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال لديهم أفكار وابتكارات يسعون لتحويلها إلى شركة نائشة، موضحًا أن هناك 60 شركة نائشة تعود على الاقتصاد المصري بالنفع، وهناك أيضا 80 مؤسسة تشارك في معرض القاهرة للابتكار.

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة في إطار حرص الجامعة على الخوض في مجال الابتكار، واستحداث برامجها التعليمية لتصبح أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة في تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر اراباطًا بالابتكار التي تمكنهم من مواجهة متطلبات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الوطنية ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وخلال تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبيرة لملف الابتكار، حيث تشارك هذا العام بـ 25 مشروع ابتكاري وبحثي في مجالات في مجالات الزراعة، والعلوم، والهندسة والذكاء الاصطناعي، والليزر، وريادة الأعمال، والتصنيع الدوائي.

ووجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، شكرًا خاصًا لجامعة القاهرة على دورها كشريك في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، وهو المعرض الذي يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين بهدف تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة لخدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات، ويضم المعرض في نسخته السابعة هذا العام أكثر من 11 جناحا متخصصا تشمل بيت الشركات الناشئة، والملكية الفكرية، والتصنيع المحلى، والروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والزراعة الرقمية والذكية، والطاقة والمياه، والأجهزة الطبية والتعويضية، والابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم.