باستخدام صوتك.. إزاي تعيد تشغيل هاتفك الآيفون ؟

يحتوي مساعد آبل الصوتي، Siri سيري، على الكثير من الميزات التي توفر الكثير من الوقت والجهد، حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية بصوتك ، ولكن هناك أيضًا مهام أكثر تعقيدًا يمكن أن يقوم بها Siri ، مثل إجراء معادلات رياضية معقدة وتخصيص تذكيرات بناءً على موقعك .

وبحسب موقع CNET فإن آبل تضيف دائمًا أوامر جديدة إلى Siri ، ومع الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 16 ، هناك إضافة مميزة للغاية، حيث يمكنك استخدام صوتك لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون.

وفي أي وقت تلاحظ فيه وجود مشكلة في برنامج السوفت وير الخاص بهاتفك الآيفون، مثل إغلاق التطبيقات تلقائيًا أو نظام تشغيل بطيء أو ميزات لا تستجيب ، يمكنك إعادة تشغيل جهازك على أمل إصلاح هذه الأخطاء.



وتعد الطريقة الوحيدة لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون هي إما إيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله أو إعادة تشغيله بالقوة، ويتطلب كلا الخيارين استخدام يديك، واتخاذ عدة خطوات ، ولكن أصبح الأمر أسهل بكثير بفضل نظام التشغيل iOS 16.

وإذا كنت تواجه أي مشكلات وتحتاج إلى إعادة تشغيل جهازك ، فإليك كيفية القيام بذلك بصوتك فقط من خلال استخدام Siri سيري.

كيف يمكنك استخدام صوتك لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون باستخدام Siri ؟



وتعتبر إعادة تشغيل هاتفك الآيفون باستخدام هذا الأمر الصوتي البسيط، من خلال تمكين ميزة "Hey Siri" ، والتي تستمع باستمرار للأمر المكون من حرفين ، فيمكنك قول ما يلي لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون :

أولاً ، قل "يا Siri" أو "Hey Siri" لتفعيل Siri.

بعد ذلك ، قل "إعادة تشغيل آيفون " أو “Restart iPhone” .

وأخيرًا ، قل "نعم" أو "Yes" عندما يطلب منك Siri التأكيد.

سيتم إعادة تشغيل هاتفك الآيفون، وستحتاج إلى إدخال رمز المرور الخاص بك لإلغاء قفل شاشتك.

ملحوظة : يجب التأكد أولا من اللغة المفعل بها Siri هل هي العربية أو الإنجليزية أم لغة أخرى.

كيف يمكنك استخدام صوتك لإعادة تشغيل آيباد باستخدام Siri ؟

ويمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة الجديدة على iPad ، ولكن ستحتاج إلى تشغيل iPadOS 16.1 .

وإذا لم يتم تمكين "يا Siri" أو "Hey Siri" ، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم Siri والبحث والتبديل إلى الاستماع إلى "يا Siri" أو "Hey Siri"، إذا كنت لا تريد أن يستمع هاتفك الآيفون إلى هذا الأمر طوال الوقت ، فيمكنك دائمًا تنشيط Siri بالضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ثانية.