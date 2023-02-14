عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التى يحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن ورفع عداد الكهرباء وهى

أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر  بالكهرباء الموردة له من الشركة.
2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكهرباء المسجلة على العداد الخاص به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لإستخدامھا فى أنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید .


3-في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بعداد الكهرباء أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر .


4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).


5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك

txt

الكهرباء تنفى تشكيل لجنة لتحديد الأسعار كل 3 أشهر

txt

ماتنزلش فى البرد.. اشحن عداد الكهرباء وأنت فى بيتك


ثانياً: حالات أخرى


1- فى حالة قيام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .

2-في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتيش أو التغيير أو الصیانة أو الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة  أو العدادات .

3-في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید .

4-في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له .

5-في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة .

6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة .

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين

الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء العداد عداد الكهرباء التغذیة الكھربائیة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

ترشيحاتنا

3 أبراج تعترف بمشاعرها في عيد الحب 2023 .. الكراش منهم ؟

حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

دعاء يوم 23 رجب.. 14 كلمة تبدل أحزانك بفرح تدمع له عيناك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ