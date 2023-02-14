حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التى يحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن ورفع عداد الكهرباء وهى

أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكهرباء الموردة له من الشركة.

2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكهرباء المسجلة على العداد الخاص به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لإستخدامھا فى أنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید .



3-في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بعداد الكهرباء أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر .



4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).



5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك



ثانياً: حالات أخرى



1- فى حالة قيام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .

2-في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتيش أو التغيير أو الصیانة أو الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات .

3-في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید .

4-في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له .

5-في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة .

6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة .

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين