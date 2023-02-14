مهددة بالانهيار.. غرق منازل وشوارع أبوخطوة في البحيرة بمياه الصرف

تعرضت عزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لغرق بالشوارع والمنازل بسبب انسداد في الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار.

وأوضح الأهالي "لصدى البلد" أنهم يعانون من انسداد الصرف لأكثر من أسبوع مما أدى دخول المياه لبعض المنازل والشوارع.



وكشف الأهالي أن بعض المنازل مهدد بالانهيار بسبب تراكمات مياه الصرف حولها لمدة طويله حيث قام البعض بترميم المنازل من الخارج والداخل لوقف تسرب من الصرف داخل المنازل .



ويطالب الأهالي مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة انسداد الصرف الصحي وخاصة أن تقدموا بشكوى عديدة لمجلس مدينة دمنهور ومجلس القريه بدون أي استجابة لهم .

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