للإسراع في تنفيذ المشروعات.. وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكنيب انرجيز

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماركو فيلا الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكنيب انرجيز العالمية بحضور فرانشيسكو كامراتا مدير تكنيب في مصر.



وشهد اللقاء استعراض ومتابعة الإجراءات والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تكرير البترول الجديدة بالإسكندرية وأسيوط التي تتعاون الشركة في تنفيذها كمقاول عام مع قطاع البترول وتشارك شركة بتروجت في اعمال التنفيذ .



و شدد الوزير خلال اللقاء علي أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية و دفع معدلات التنفيذ لمشروعي توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط ، مشيرا إلي أهمية الإسراع بهذه المشروعات لمردودها علي الاقتصاد و المساهمة في إحلال جزء من الواردات من المنتجات البترولية التي يستهلكها السوق المحلي و تقليل الاستيراد.



حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية