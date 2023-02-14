رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم 7 مروقات محطة فايد الكبرى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، البدء في عملية غسيل وتطهير وتعقيم 7 مروقات الخاصة بمحطة مياه الشرب فايد الكبري، والتي تعمل بطاقة تصميمية 1400 لتر ث، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جار أعمال غسيل وتطهير وتعقيم لـ 7 مروقات الخاصة بمحطة مياه فايد الكبري، ومراحلها المتعددة للبيارات والأحواض والخزانات، لافتا أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة من غربلة، تخثير، ترسيب، تقطير، وتطهير، في عملية غسل وتطهير وتعقيم المروقات بالمحطة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، وذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم بمحطات مياه الشرب تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمه للمواطنين، وأن العمل يتم طبقا لخطة معتمدة بالتنسيق بين قطاعى المعامل ومياه الشرب، وتخدم محطة مياه فايد الكبري، مناطق أبوسلطان، وكسفريت، وفنارة، وقمة فايد، والسعدية، والعقدة، وهويس سرابيوم، وقرية سرابيوم.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال تغير الوصلة المتهالكة بخط مياه الرئيسي قطر 300 مم علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام مدينة فايد، في مدة زمنية وجيزة وإعادة ضخ مياه الشرب مرة ثانية للمواطنين، والتي تعمل علي تغذية لمنطقة أبوسلطان، والسعدية، وفايد البلد، والمخاضة، من محطة مياه فايد الكبري.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق في سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقي البلاغ، حيث تم أصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمركز ومدينة القنطرة غرب أمام مجمع المدارس، وأصلاح كسر في خط قطر 6 بوصة بقرية الضبعية، وكسر أمام العمارة رقم 40، و293 بمدينة المستقبل.