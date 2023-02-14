إحالة 67 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب بالدقهلبة للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 67 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات البيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن بني عبيد وطلخا ونبروه..

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

وتم تنظيم حملات المرور تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 57 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدة الصحية بقرية ميت سويد والصلاحات وطلعت ومبارك وابو المعاطي الباز واليوسيفية بمركز بني عبيد ووحدة طب الاسرة بقرية شرنقاش وبقرية ميت عنتر بمركز طلخا،كما شملت التحقيقات 7 من العاملين بمراكز شباب ابو المعاطي الباز واليوسيفية كفر الصلاحات ببني عبيد ومراكز شباب كفور العرب ودميرة بمركز طلخا ونادي طلخا الرياضي وشملت ايضا عدد 3 من العاملين بالوحدات البيطرية في كل من ميت فارس وميت سويد ببني عبيد وشملت التحقيقات كذلك مسئولي عدد من الوحدات الخدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية اثناء حملات التفتيش والمرور .