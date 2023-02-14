عاجل.. بيان هام من منظمة أوبك بشأن الاقتصاد العالمى والنفط

أعلنت منظمة أوبك للنفط في تقريرها الشهري، أنها تواصل تحفظها حول الطلب على النفط رغم توقعاتها الإيجابية حول الصين وإرتفاع استهلاك الوقود عالمياً.

وقالت أوبك، إنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 في تقرير فبراير إلى 2.6% من 2.5% في تقرير الشهر الماضي.

وأوضحت أن الطلب على وقود المواصلات في 2023 سيصل إلى مستويات أعلى من ما قبل جائحة كورونا.

كما خفضت أوبك في تقريرها الشهري، توقعات عرض النفط من خارج المنظمة بصورة طفيفة في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا.

كما راجعت توقعاتها للطلب على النفط في عام 2023 بصورة متحفظة وترفعه بنحو 0.1 مليون برميل يومياً.

كما أشار تقرير أوبك، أنه من المهم لدول تحالف أوبك بلس مواصلة التنسيق لدعم استقرار السوق النفطية وسط العوامل الضبابية.

ولفت التقرير إلى أن إنتاج أوبك من النفط الخام سيهبط بنحو 49 ألف برميل يوميا في يناير إلى 28.9 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن الطلب على الديزل والجازولين في 2023 سيرتفع بنحو 1.1 مليون برميل يوميا في 2023 على أساس سنوي.

كما تتوقع أوبك انخفاض إنتاج روسيا من النفط في 2023 بنحو 8.2% إلى 10.1 مليون برميل يوميا.

ومن جانبها، أبلغت المملكة السعودية أوبك أنها رفعت إنتاجها بنحو 17 ألف برميل يوميا في يناير إلى 10.45 مليون برميل يوميا.