برلمانية تطالب الأعلى للإعلام بالتصدي لفوضى إعلانات أدوية بير السلم

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان؛ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة التصدى بكل حسم لفوضى إعلانات أدوية " بير السلم"، والمتاجرين بصحة المواطنين؛ بعدم الترويج لمستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة قد تتسبب في الوفاة أو حدوث عاهات مستديمة؛ والتى يتم ترويجها على مدار الساعة عبر القنوات الفضائية والمنصات الاعلامية.



جاء ذلك في كلمة للنائبة أمل سلامة خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ؛ وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؛ لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما شددت النائبة أمل سلامة على ضرورة تنفيذ القانون رقم 206 لسنة 2017 للتصدى بكل حسم لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وردا على ذلك قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلام الترويج للاعلانات الطبية المضللة يتم علاجها والتعامل معها من خلال القانون ، ولا يوجد به صلاحيات للمجلس الأعلى للإعلام في القانون، وقانون 2017 صدر ولكن بعد إنشاء هيئة الدواء، أصبحت هي التي تراقب الأدوية، ولكن المجلس يصدر تعليمات، وهو المظلة وصاحب قرار بالموافقة على إذاعة ونشر الإعلان، لكن هيئة الدواء تراقب المحتوى الطبي.

وأكد جبر أن بيع الهوى بالفضائيات ممنوع ومحظور، وكذلك الإعلان عن الأطباء أو المحامين، والقانون يمنع ذلك أي انه ممنوع على الطبيب أو المحامي أن يعلن عن مهنته.