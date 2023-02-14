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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عسكر: حجم مبيعات السيارات في السوق المصرية متدن.. فيديو

جمال عسكر
جمال عسكر

تحدث المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات يتحدث عن أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، قائلا إن صناعة السيارات هي قاطرة تنمية بالنسبة للشعوب، وخاصة شعوب العالم الثالث.

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وأضاف "عسكر"، خلال استضافته في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك النموذج المغربي، حيث أصبحت دولة المغرب في الترتيب الخامس، من حيث تصدير السيارات إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن الصين معقل صناعة السيارات في العالم، طلبوا من إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا" إقامة مصنع في الصين، ومنحوا له الأرض دون مقابل ودون ضرائب، والآن حصلوا على التكنولوجيا منه، وأقاموا مصانع شبيهة، وانتجوا سيارة أفضل من سيارة "تسلا"، وبنصف ثمنها.

واستكمل، أن ثمن السيارات سواء العادية أو الكهرباء، على الإنتاج بالجملة، فكلما كان هناك إنتاجا بالجملة، تقل بالتبعية سعر السيارة الواحدة.

وأردف: "في مصر، حجم مبيعات السوق المصرية في آخر 5 سنوات، تبلغ من 150 ألف إلى 175 ألف سيارة، على 100 مليون مواطن، وهي نسبة متدنية".

وواصل: "السيارة الكهربية هي حلم الدولة المصرية، لدينا سنويا 50 ألف مهندس يتخرجوا من الجامعات، من بينهم 15 ألف مهندس ميكانيكا وكهرباء، وهو عدد كافي".

مصر السوق المصري السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات مبيعات السيارات قناة إكسترا نيوز

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