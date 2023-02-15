الرئيس الجزائري يصدق على البروتوكول الموقع مع موريتانيا لإنجاز الطريق البري «تندوف/الزويرات»

صدق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على البروتوكول التنفيذي الموقع بين الجزائر وموريتانيا، حول التسهيلات والإعفاءات الخاصة بإنجاز الطريق البري بين ولاية تندوف الجزائرية (جنوبي البلاد) ومدينة الزويرات الموريتانية الموقع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر الماضي.

ويهدف البروتوكول الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم، إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 773 كيلومترا.

وتلتزم كل من الجزائر وموريتانيا، بموجب هذا البروتوكول، بخلق الشروط التنظيمية والضريبية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق، وضمان التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء.

وتساهم حكومة موريتانيا في إنجاز مشروع الطريق، لا سيما من خلال التكفل بالإجراءات الضرورية لتحديد مسار الطريق ومنح التراخيص لتنفيذ الدراسات وأعمال إنجاز الطريق، والمساهمة في توفير مواد البناء والمواد الأولية في حالة وجودها.