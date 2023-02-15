عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يصدق على البروتوكول الموقع مع موريتانيا لإنجاز الطريق البري «تندوف/الزويرات»

الرئيس الجزائري يصدق
الرئيس الجزائري يصدق على البروتوكول الموقع مع موريتانيا

صدق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على البروتوكول التنفيذي الموقع بين الجزائر وموريتانيا، حول التسهيلات والإعفاءات الخاصة بإنجاز الطريق البري بين ولاية تندوف الجزائرية (جنوبي البلاد) ومدينة الزويرات الموريتانية الموقع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر الماضي.
ويهدف البروتوكول الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم، إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 773 كيلومترا.
وتلتزم كل من الجزائر وموريتانيا، بموجب هذا البروتوكول، بخلق الشروط التنظيمية والضريبية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق، وضمان التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء. 
وتساهم حكومة موريتانيا في إنجاز مشروع الطريق، لا سيما من خلال التكفل بالإجراءات الضرورية لتحديد مسار الطريق ومنح التراخيص لتنفيذ الدراسات وأعمال إنجاز الطريق، والمساهمة في توفير مواد البناء والمواد الأولية في حالة وجودها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

ترشيحاتنا

شاهد.. الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا |اعرف السبب

بعد قرار تشكيل محكمة دولية بشأن أوكرانيا.. بيان عاجل من بيلاروسيا لأوروبا

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-2-2023

حكم دخول الجنب للمسجد أو المرور فيه.. دار الإفتاء ترد

تصيبك بالتهاب المفاصل والنقرس.. 3 أنواع من الأطعمة توقف عن تناولها فورًا

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ