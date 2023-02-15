هترخص 25%..موعد انخفاض أسعار الدواجن

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن بشرى سارة للمواطنين تتعلق بأسعار الدواجن.

وأكد سامح السيد خلال مداخلة هاتفية بقناة سي بي سي،:" أسعار الدواجن ستنخفض بقيمة 25% خلال منتصف مارس المقبل..

أزمة الأعلاف إنتهت

وأوضح،:" الغلاء في أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية كان متعلق بأزمة الافراجات الجمركية، ولكن منذ ٣ شهور عملنا علي حل الأمر وتمت الافراجات الجمركية علي جميع الكميات المتواجدة بالموانئ وتم توزيعها علي أصحاب المصانع.

هتنخفض 25%

وأضاف،:" الأزمة التي تشهدها اسعار الأعلاف عابرة وانتهت، وما يتردد عن خروج بعض المربين غير صحيح لأن أسعار الكتاكيت تقول غير ذلك وتنبأ بأن هناك إقبال علي التسمين وبالتالي زيادة المعروض وهو ما يترتب عليه انخفاض في الأسعار يصل 25% خلال منتصف مارس أى 30 يوم من الآن.