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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام عمر: انتظروني مع منة شلبي ومحمد فراج في رمضان

عصام عمر
عصام عمر

كشف الفنان عصام عمر عن خطواته الدرامية المقبل، بعد نجاح أولى حلقات مسلسله "بالطو"، الذي يعرض عبر منصة watchit، وتصدر قوائم المشاهدة منذ حلقاته الأولى. 

 

وقال عصام عمر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه ينشغل حاليا بتصوير أدواره في مسلسلين يشارك بهما في دراما رمضان المقبل، وهما تغيير جو مع الفنانة منة شلبي الذي يتم تصوير معظم مشاهده في لبنان حاليا. 

 

وكشف أيضا عن مشاركته في بطولة مسلسل "بطن الحوت"، مع الفنان محمد فراج، معبرا عن أمنيته في أن تلق تلك الأعمال نفس ردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن أدواره السابقة.

 

مسلسل بالطو 

 

وقال الممثل عصام عمر، إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية على الحلقات الأولى من مسلسل “بالطو" الذي يعرض عبر منصة watchit.

 

أكد عصام عمر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن الحلقات الجديدة التي ستطرح من المسلسل ستحمل بالمزيد من المواقف  والمفاجآت الكوميدية التي سيواجهها دكتور عاطف.

 

المسلسل يعرض منه حلقتان بشكل أسبوعي، وتحديدا يوم الأربعاء من كل أسبوع وبدأ أحداث المسلسل الأربعاء الماضي  بمشهد صادم، حيث كان يحلم الطبيب الشاب عاطف كمال الذي يجسده الفنان الشاب عصام عمر، انه تم تحويل أوراقه للمفتي، بسبب أنه ترك هاتفًا محمولاً في بطن أحد المرضى، الذي كان يجري له عملية جراحية، وتتابعت الأحداث بظهور أول ضيوف الشرف وهو الفنان محمد رضوان، والذي يجسد دور والد الدكتور عاطف، حيث عادت الحلقة بالزمن عندما كان يريد الوالد من عاطف أن يصبح طبيبًا بأي طريقة حتى تخرج من كلية الطب.

 

عصام عمر دراما رمضان محمد فراج منة شلبي الفنان محمد فراج

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