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أخبار البلد

محمد شاكر يستقبل سفير اليونان بالقاهرة لبحث مستجدات مشروع الربط الكهربائي

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة   نيقولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة  لبحث التعاون بين مصر واليونان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين  ، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء

ويأتى ذلك تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان ، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.

أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى والذى يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان وقبرص .

كما اكد شاكر أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة.

مؤكداً على أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية فى دعم مزيج الطاقة وخاصةً الطاقات المتجددة . والذى سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

واشار خلال الاجتماع إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية .

بالاضافة الي الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، حيث أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشاد سفير اليونان بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأضاف أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان فضلاً عن تحقيق مزايا لهما وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.​

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