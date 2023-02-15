قرار وزاري بتولي المهندس شريف أبوسريع تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس شريف أبوسريع أبوسريع أحمد، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي “العالية”





وتضمن قرار " الجزار" الصادر اليوم، بأن يتولي " أبوسريع" تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق.



وكان وزير الاسكان قد أصدر في وقت سابق، ٣ قرارت وزارية بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القرار الأول، على أن يتولى المهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق رئيس جهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة العمل رئيساً لجهاز مدينة السادات، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة العمل رئيساً لجهاز مدينة المنيا الجديدة ومشرفاً على مدينة ملوي الجديدة، والمهندس عبدالرءوف حامد عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما نص القرار، على أن يتولى المهندس طارق جمال الدين محمد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة العمل رئيساً لجهاز مدينة الفيوم الجديدة ومشرفاً على مدينة الفشن الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد أحمد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكى الجديدة العمل رئيساً لجهاز مدينة العبور، والمهندس أحمد عبدالعظيم محمد نائب رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة العمل رئيساً لجهاز مدينة أسوان الجديدة ومشرفاً على مدينة توشكى الجديدة.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً آخر، بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

كما أصدر وزير الإسكان قراراً ثالثا، بتولى المهندس حاتم محمود حسن، المعين بوظيفة قيادية من الدرجة الممتازة، الإشراف على أجهزة مدن (١٥ مايو - بور سعيد الجديدة/سلام - السويس الجديدة - الصالحية الجديدة)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.