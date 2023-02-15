وزيرة التعاون الدولي تعقد اجتماعات ثنائية مع مسئولي الحكومة الإماراتية والمؤسسات الدولية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الإماراتية والمؤسسات الدولية، حيث التقت سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر المناخ COP28، سارة المسبار وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومنى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وفريد بالحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي.

وخلال لقائها مسئولي الحكومة الإماراتية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة الإماراتي، ملفات التعاون في نطاق الاهتمام المشترك للبلدين، كما تطرق اللقاء إلى بحث نتائج مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ضوء رئاسة مصر للمؤتمر، والنتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز جهود المجتمع الدولي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية النتائج والمبادرات التي تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27 وأهمية البناء عليها خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي ترأسه الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز الجهود الدولية في هذا الإطار، لافتة إلى أن الرئاسة المتتالية مصر ثم الإمارات لمؤتمر المناخ يدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المنطقة والانتقال العادل.

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس وكالة الإمارات للفضاء، حيث بحثت مجالات التعاون المشترك، مؤكدة حرص مصر توطيد العلاقات المشتركة مع الإمارات الشقيقة في مختلف مجالات التنمية، كما تطرقت مع السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى جهود التعاون الإنمائي التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ومجالات التعاون المشترك.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المبادرات التي تنفذها مصر ورؤيتها لتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في منطقة قارة أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

وفي ضوء العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون المشترك لتحقيق التنمية الصناعية وتوطين الصناعة في ضوء الأولويات الوطنية، لافتة إلى التعاون الوثيق بين المنظمة والحكومة المصرية ودورها المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت عنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

وخلال لقاء السيد/ فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة للخمس سنوات المقبلة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة في مجال الحماية الاجتماعية لدعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد ماختار ديوب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث بحثت معه الجهود المستمرة مع المؤسسة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفي ذات الإطار التقت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث أولويات التعاون المشترك خلال عام 2023 على مستوى برنامج "نُوَفِّي" وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

وتنعقد القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة لهذا العام مشاركة أكثر من 280 وفدًا حكوميًا، و80 منظمة دولية وحكومية، ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 200 متحدثًا في أكثر من 300 جلسة و22 منتدى على مدار أيام القمة.