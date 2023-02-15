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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدير الاستثمار الأجنبي للنواب: 9 شركات حصلت رسميا على الرخصة الذهبية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ناقشت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022.

أكد  عمرو أبو الفتوح مدير عام الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، أن هناك 9 شركات حصلت رسميا على الرخصة الذهبية، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفعيلها جاء ذلك ردا علي سؤال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2021/2022.


مجالات صناعة الكهربائيات


و و اوضح   أبو الفتوح، أن الرخصة الذهبية تسهل  كافة الموافقات والتراخيص عبر  منفذ واحد، وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة، موضحا ان الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية هي  شركات عالمية فى مجالات صناعة الكهربائيات و مجال الصناعات الدوائية وكذلك و  الصناعات المغذية للسيارات، و  فى مجال الصناعات الغذائية، وشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء.

و لفت عمرو أبو الفتوح مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 شهد نموا كبيرا، بلغ بـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021.

و اوضح  أن صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عاما أيضا.

و قال  عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالى عدد الشركات الذى تأسست فى العام المالى 2021/2022، سواء محليا أو أجنبيا بلغت 30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه.

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