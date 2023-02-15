إطلاق حملة للتبرع بالدم في مستشفى المطرية

نظمت إدارة بنوك الدم ممثلة فى "بنك دم المنزلة " حملة للتبرع بالدم لصالح المرضي بمستشفي المطرية من أجل جميع المرضي تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى بالمديرية .

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على توسيع ونشر ثقافة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار بتوفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة فاتن فتحى، مدير إدارة بنوك الدم، إن الحملة جرى تنظيمها على مدار يومين وشهدت تفاعلاً وإقبالاً عريضاً حيث تم تجميع نحو 25 قربة مع الالتزام بالفحوصات اللازمة، لاختبار دم المتبرِّعين والتأكد من خلوّ الدم من أي مشاكل.



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