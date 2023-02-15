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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البترول: زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز أولوية بالنسبة لنا

البحث والتنقيب عن
البحث والتنقيب عن الغاز والبترول

أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول،  على موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين للترخيص لوزارة البترول بالبحث والتنقيب عن الغاز والبترول .

 

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وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  أولوية وزارة البترول هي البحث عن البترول والغاز لزيادة الاحتياطيات والإنتاج ".

 

وأضاف حمدي عبد العزيز:"  أهم وسيلة لتحقيق الهدف هو طرح مزايدات عالمية وتوقيع  اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية ".

 

وأكمل حمدي عبد العزيز:"  يتم البحث  والاستشكاف  عن البترول والغاز في الصحراء الغربية  ودلتا النيل والبحر الأحمر والبحر  المتوسط".

 

ولفت حمدي عبد العزيز:"  الاتفاقيات البترولية التي تصدر بقانون يتم تحديد فترات البحث عن البترول  فيها والاستثمارات التي يتم انفاقها"، مضيفا:"  وزارة البترول تعمل في مجال البحث والاستكشاف لطرح  اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال البحث والتنقيب ".

البترول الغاز التنقيب حمدى عبد العزيز اخبار التوك شو

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