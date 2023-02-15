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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري : نتطلع لتوقيع اتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية مع إسبانيا

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الاسباني في اديس ابابا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء ١٥ فبراير الجاري، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، على هامش المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

ووفقاً لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، حيث أشاد شكري بمواقف إسبانيا المتوازنة تجاه مصر في مختلف الأطر الدولية، كما أكد تطلع الجانبين نحو تعزيز علاقتهما الثنائية على ضوء الفرص الكبيرة للتعاون التي تحظى بها الدولتان. 

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه نحو الانتهاء من توقيع إتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للقاهرة في ديسمبر ٢٠٢١، فضلاً عن الدفع نحو تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمناً المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر في مجال النقل، بما يفيد البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا، حيث شددا على أهمية الإبقاء على التنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الساحة الدولية في ظل الوضع الدولي المضطرب، أو اتصالاً بالملفات الإقليمية التي تمس مباشرة باستقرار وأمن الجوار المتوسطي المشترك، بما في ذلك التنسيق لتنفيذ المقترح الإسباني لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي خلال الرئاسة الإسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي.

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